OL : la mise au point musclée de Laurent Blanc sur Bruno Cheyrou et le mercato

L’OL a réussi sa rentrée. Mercredi soir, les pensionnaires du Groupama Stadium se sont imposés 4 à 2 face à Brest. Tout n’a pas été parfait, mais Lyon a montré un bien meilleur visage. Mieux physiquement, les Gones ont mis de l’intensité, de l’envie tout en pratiquant du jeu. Chose qu’on avait peu vu ces derniers temps entre Rhône et Saône. Malgré tout, il reste encore pas mal de chemin à parcourir pour les Lyonnais pour essayer d’accrocher une place en Coupe d’Europe d’ici la fin de la saison. Pour y parvenir, le mercato d’hiver sera crucial.

Laurent Blanc dément un conflit avec Bruno Cheyrou

Bien que John Textor soit devenu officiellement l’actionnaire majoritaire il y a quelques jours, l’OL ne compte pas faire de folies. Le club rhodanien va se mettre en quête d’un défenseur central. Un milieu de terrain (sentinelle) pourrait aussi débarquer cet hiver. C’est en tout cas le souhait de Laurent Blanc et de sa direction. Le Cévenol a profité de la conférence de presse ce vendredi pour faire une mise au point au sujet de ses relations avec Bruno Cheyrou, le responsable du recrutement avec lequel il y a certains désaccords comme expliqué sur notre site hier.

«Je vois plein de choses : "Blanc exige". Je n’exige rien ou alors je ne m’entends peut-être pas. Exiger, c’est vous (les journalistes) qui l’utilisez très rapidement. Je n’exige rien. Souhaiter, c’est mieux. Tout est partagé avec Bruno (Cheyrou), le club. On fait comme vous vous en doutez des réunions pour améliorer le groupe. Il y a aussi des discussions contractuellement. On souhaite améliorer le groupe, mais il n’y a rien d’original de ce côté-là. Il y a beaucoup d’équipes qui veulent faire ça, sinon ça ne sert à rien le mercato». Puis il en a remis une couche par la suite.

Le coach lyonnais donne des indices sur les futures recrues

«Je lis beaucoup de choses. J’entends la presse. : "on n’est pas d’accord avec Bruno Cheyrou". Il peut y avoir des problèmes, mais là vous mettez des problèmes là où il n’y en a pas. On est unanimes sur les choix, les postes. C’est un travail commun. C’est délicat le mercato en règle générale; c’est pour rectifier ce qui a été fait. Ce ne sera pas facile. Il faut le faire pour le faire, pas pour essayer de le faire. Mais c’est facile de dire : "je veux m’améliorer dans ce domaine". C’est la chose la plus facile à dire. Vous n’êtes pas seuls, vous avez de la concurrence. On va attendre de voir ce qu’il se passe».

Plutôt détendu, Laurent Blanc a ensuite lâché quelques petits indices sur le marché des transferts et les cibles lyonnaises. Oui on a des déjà des idées communes. Vous voulez les noms ? (Rires) Je ne donnerai pas de noms. Mais il a précisé par la suite ce qu’il attend des renforts hivernaux. «Un peu d’expérience, de caractère et d’agressivité, ce sont les trois ingrédients que j’aimerais apporter à ce groupe.» Le portrait-robot des futures recrues est connu. Il ne reste plus qu’à connaître leurs identités.