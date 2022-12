OL : Laurent Blanc dévoile son plan de bataille pour le mercato

La suite après cette publicité

Laurent Blanc espère que le Père OL va jouer les prolongations. Sous son sapin, le technicien tricolore aimerait trouver cet hiver une ou plusieurs recrues. Des cadeaux qui seront les bienvenus puisque le Cévenol, arrivé sur le banc rhodanien début octobre pour remplacer Peter Bosz, sait que l’effectif qu’il a entre les mains manque d’équilibre et pêche au niveau de son état d’esprit. Mais pas seulement. L’ancien coach du Paris Saint-Germain a régulièrement rappelé depuis qu’il est en poste que les Lyonnais n’étaient pas au point physiquement. La trêve liée à la Coupe du Monde a permis de combler en partie le déficit athlétique.

Pour le reste, il n’a jamais caché qu’il comptait sur le marché des transferts hivernal pour apporter des retouches nécessaires. Le Président l’a de nouveau rappelé ce lundi en conférence de presse, alors que son OL s’apprête à retrouver la Ligue 1 mercredi à Brest. Tout d’abord, il a tenu à faire une mise au point sur ses supposés désaccords et exigences. « J’entends d’énormes bourderies (bourdes, ndlr), pour ne pas dire autre chose, en disant que j’exige ça. Je n’exige rien du tout. Je dis à mon président, à mon directeur sportif, que si on veut remplir nos objectifs, il faut améliorer le groupe. On discute et apparemment, ils sont très réceptifs parce qu’ils sont d’accord avec moi ».

Laurent Blanc veut renforcer sa défense

En revanche, Blanc a tenu à préciser au sujet du nouveau propriétaire du club. « Je n’ai pas encore discuté avec Monsieur Textor. Il a racheté le club. Pour l’instant, nous n’avons pas parlé ensemble. Mais d’après ce que je sais, il n’est pas venu à Lyon. » Après cette parenthèse, il a enchaîné au sujet du mercato. « Je pense qu’il faut améliorer l’équipe et le groupe. Il faut faire en sorte de mettre sa patte comme vous le dites sur ce groupe mais aussi prendre des joueurs qui ont la mentalité de jouer au football qui peut vous faire gagner du terrain et vous faire gagner du temps ».

Puis il a ciblé un poste en particulier : ça dépend de la qualité. La qualité technique, l’expérience. Quand on dit que derrière, on manque d’expérience, c’est la vérité. Ce n’est pas méchant de dire cela au sujet de mon groupe, c’est un fait. J’ai mon arrière droit qui a 19 ans (Malo Gusto) et mes deux centraux qui ont 21 ans (Sinaly Diomandé) et 20 ans (Castello Lukeba). Quand on vous dit qu’on manque d’expérience, on ne se cache pas derrière ça. Si on peut améliorer cela, allons-y. On y travaille depuis un certain temps. Est-ce que tout le monde fera en sorte qu’on y arrive pour récupérer une meilleure place que la nôtre ? Je pense que c’est fondamental pour le club, pas que pour moi. Blanc, qui veut ajouter de la qualité qui manque au groupe, a dressé sa liste. Au Père OL de lui offrir les présents qu’il attend cet hiver pour atteindre ses objectifs !