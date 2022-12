OL : le coup de pression de Laurent Blanc pour le mercato !

Ce soir, au Groupama Stadium, les Lyonnais faisaient grise-mine au coup de sifflet final, après avoir été battus par Monza, le 14e de Serie A. Après avoir battu Louvain et Liverpool, avoir fait match nul avec Sochaux et perdu contre Arsenal, les joueurs de Laurent Blanc ont chuté 2-1 dans leur antre à l’occasion de leur 5e et dernier match de préparation hivernale. Au-delà du résultat, les Lyonnais pouvaient enrager. Ils venaient de perdre leurs latéraux titulaires (en l’absence de Nicolas Tagliafico), Malo Gusto et Henrique, sortis blessés face au promu italien. Alors quand le micro d’OL Play est venu se glisser devant Laurent Blanc, l’entraîneur français avait quelques frustrations à évacuer.

Sur la prestation de ses joueurs, déjà. Le constat était alarmant. « Sincèrement, ça n’a pas été beau ce soir et en plus on perd nos deux arrières latéraux. Si on regarde la soirée, elle est très négative bien sûr. Il faut passer par ces moments, vivre ces moments pour essayer d’avoir une réaction positive le 28, car c’est le match le plus important (déplacement à Brest pour le compte de la 16e journée de Ligue 1). Le match référence, c’est le 28 et quel que ce soit le résultat du soir, j’aurais dit la même chose. Effectivement, on ne se rajoute pas beaucoup de confiance », a lâché un Blanc sans filtre.

Laurent Blanc est prêt à faire du sale

Incapacité à produire du jeu depuis leur camp et manque d’agressivité dans les duels, Laurent Blanc a souligné les gros points noirs aperçus chez ses joueurs ces dernières semaines. Agacé, le coach s’est dit prêt à renier ses principes, si ses joueurs ne sont pas capables de suivre. Un moyen de faire comprendre à sa direction que le club a un problème d’effectif ? Le mercato d’hiver ouvre dans un peu plus d’une semaine et Laurent Blanc a choisi ce soir pour envoyer un message à Jean-Michel Aulas. « Je suis un fidèle du jeu, vous le savez. On fait du jeu toute la semaine, le problème n’est pas quand on a le ballon. Notre gros problème c’est quand nous n’avons pas le ballon ».

Et de poursuivre, véhément. « Il n’y a pas un brin d’agressivité, on perd tous les duels. Le problème, comme je le dis aux joueurs, c’est qu’il faut parler. Partir de derrière, si ça pose un problème, il faut le dire. On jouera sur la pointe, on jouera le deuxième ballon. Si produire du jeu pose un problème ». Des joueurs qui éprouvent des difficultés à repartir proprement de derrière et un schéma (le 4-4-2 losange) qui semble, déjà, impossible à appliquer, selon le coach, dégouté par les blessures de ses latéraux.

Laurent Blanc réclame du renfort en janvier

« Le 4-4-2 losange, il a pris un bon coup. On perd nos deux latéraux ce soir. C’est la pire nouvelle. Perdre Malo et Henrique, alors qu’il nous manque déjà Nico (Nicolas Tagliafico n’est pas encore rentré du Mondial, qu’il a disputé et remporté avec l’Argentine, ndlr). Il y a quelqu’un qui nous en veut. Il faut faire face. On a un problème d’état d’esprit quand on perd le ballon. Il faudrait que les messages qu’on passe soient imprégnés, mémorisés », a ajouté le coach lyonnais, l’air désabusé et bien décidé à réclamer du renfort à sa direction dès l’ouverture du mercato d’hiver.

« Le doute, on l’a depuis le début de saison. On a fait une mauvaise entame. Le club change d’entraineur. Est-ce qu’on continue avec la même mentalité ? Ce sont les joueurs qui font le résultat, le jeu, nous on est là pour les guider. Il faut qu’on soit ambitieux, mais mesurer son ambition, avec l’effectif que nous aurons. Je n’exige rien du tout. Je discute avec mes dirigeants pour essayer d’améliorer le groupe. Si on veut changer les choses, il faut changer l’entraineur et aussi améliorer le groupe, ça c’est important. Et le faire au mois de janvier, » a glissé Blanc, en guise d’adieu, au micro d’OL Play. Si Jean-Michel Aulas a les accès, le message est passé.