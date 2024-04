La Premier League veut réaliser une grande révolution sur le mercato !

Depuis plusieurs années désormais, la Premier League est devenu le championnat le plus attractif pour un joueur. Outre la grande compétitivité entre les 20 équipes de l’élite anglaise, le championnat d’outre-Manche tire sa puissance de sa grande croissance économique grâce à la vente des droits TV. Mais voilà, cet écosystème juteux est menacé par plusieurs règles que veulent mettre en place les grandes instances du football anglais. La dernière en date ? Mettre en place un cap de dépenses et salarial à l’horizon 2025-2026 afin de limiter les disparités entre les clubs de Premier League.

Ce lundi, cette proposition devait d’ailleurs être votée par ces derniers. Et 16 d’entre eux se sont dits favorables à l’intronisation d’un plan pour mettre en place cette nouvelle loi. Hormis Manchester United, Manchester City et Aston Villa qui ont refusé, Chelsea s’est également abstenu. Alors qu’Everton et Nottingham Forest avaient été impactés cette saison par le fair-play financier, ce système tend à mettre de l’équité dans les décisions du gendarme financier anglais, accusé de taper uniquement sur les petits clubs.