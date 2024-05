OL : Pierre Sage évasif sur son avenir

Pierre Sage peut valider une 7e et même une 6e place avec l’OL, selon les résultats de la dernière journée, après avoir repris le club à la 18e et dernière place de Ligue 1 l’automne dernier. Il y aura la finale de Coupe de France à disputer aussi le 25 mai prochain face au PSG. Après ces échéances, il pourra s’asseoir avec John Textor et évoquer son avenir, lui qui arrive en fin de contrat.

«On a tous choisi de se concentrer sur les deux matches qu’il reste. On se parle tous les jours avec le président, on parle du quotidien, donc on parle de Strasbourg. La semaine prochaine, s’il est là, on parlera de la finale. Et la semaine d’après, s’il est encore là, on parlera peut-être de mon avenir», affirme le coach en conférence de presse avant de recevoir Strasbourg dimanche (21h) pour la 34e journée de championnat.