OL - Monaco : la réaction de Duje Ćaleta-Car après la belle victoire lyonnaise

Après la belle victoire de l’OL en fin de rencontre contre l’AS Monaco (3-2) au Groupama Stadium dimanche, le défenseur croate, Duje Ćaleta-Car, est revenu au micro de Prime Video sur le scénario complètement fou de ce match. Il a également fait le point sur la fin de saison de son équipe qui continue de remonter au classement et de s’inviter dans la course à l’Europe.

La suite après cette publicité

«C’était un match incroyable, un match fou à jouer. C’est une très bonne équipe, il y a une raison s’ils sont 2ème au classement. Après ce premier but inscrit tôt dans la rencontre, ce n’était pas facile. Notre équipe est folle, on ne rend jamais les armes, on continue et on mérite cette victoire. On continue à avancer. On veut remonter le plus haut possible, il reste quelques matchs, chaque victoire est importante, c’est une superbe victoire, on a joué un super match, on doit célébrer ça et on doit se préparer pour le reste».