OL - Monaco : Adi Hütter félicite Lyon pour la victoire

Après la belle victoire de l’OL en fin de rencontre contre l’AS Monaco (3-2) au Groupama Stadium dimanche, l’entraîneur, Adi Hütter, a tiré le bilan de cette rencontre en toute humilité : «Félicitations à Lyon, ils méritent cette victoire. En première période, on a été très mauvais et en seconde période, on a été mieux après les trois changements. On a quand même eu des difficultés à contrôler le match. En seconde période, j’étais bien plus satisfait, finalement ça a été un match un peu fou, j’ai l’impression qu’on aurait pu gagner le match mais on s’est trop ouvert et lorsque l’on fait le bilan, je pense que Lyon mérite»

Il est aussi revenu sur ses changements et sur la fin de saison de son équipe : «Je n’étais pas content de la première période, c’était notre troisième match en une semaine. Ce sont des matchs qui réclament beaucoup d’intensité et donc mon équipe doit être en forme. Je voulais ramener un peu de fraîcheur. Je suis confiant, on a encore notre destin entre nos mains, aujourd’hui ce n’était pas notre journée. Brest n’abandonne jamais, ils font tout ce qu’il faut pour réussir leurs objectifs. On doit faire attention. Je ne suis pas énervé mais on doit rebondir car on a notre destin entre nos mains», a conclu le tacticien autrichien.