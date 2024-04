Espagne : Luis Rubiales s’attaque à Gerard Piqué dans l’affaire de corruption

L’ancien président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, a témoigné pendant quatre heures devant le tribunal d’instruction n° 4 de Majadahonda pour son implication dans l’affaire Brody, liée à la Super Coupe d’Espagne organisée en Arabie saoudite. Il est arrivé au bord à 9h30. et n’est parti qu’après 14h30 de l’après-midi. Il s’est montré confiant et ferme en répondant à toutes les questions qui lui étaient posées à l’intérieur du tribunal. Luis Rubiales a nié devant le juge les irrégularités dans le contrat de la Supercoupe et a souligné qu’il s’agissait d’un élément clé pour le football après la pandémie :

«Le football a été sauvé. Le football espagnol aurait pu mourir et nous avons réussi à augmenter le chiffre d’affaires de 140 à 400 millions d’euros et J’ai réussi à faire remporter à l’Espagne la Coupe du Monde 2030. Le contact avec la société Kosmos n’a pas été établi par la Fédération, mais par Piqué lui-même, qui a également contacté la société arabe Sela. Ils négociaient avec la commission de l’époque. Le contrat a été approuvé par le comité d’éthique et le département de Compliance de la fédération». Belle ambiance dans le foot espagnol…