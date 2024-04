PSG : une prolongation déjà étudiée pour Luis Enrique ?

Critiqué pour ses choix, adulé, puis à nouveau pointé du doigt et encensé, Luis Enrique a connu les montagnes russes pour sa première saison au Paris Saint-Germain. Mais force est de constater que depuis plusieurs semaines, le technicien espagnol a mis tout le monde d’accord, avec notamment le titre de champion de France, la demi-finale de C1 et la finale de Coupe de France. Déjà vainqueur du Trophée des Champions, le PSG peut donc réaliser un quadruplé historique. Luis Enrique n’y est pas pour rien dans cette réussite, et les dirigeants l’ont bien compris.

D’après les informations de L’Équipe, le coach de 53 ans donne satisfaction et pourrait recevoir une offre de prolongation de contrat prochainement, lui dont son bail prend fin en 2025. Il est très apprécié pour son travail et son implication au club, donnant l’impression qu’il est venu s’installer dans la capitale pour du long terme. Pour le moment, aucune discussion n’est en cours, étant donné que Paris entame un sprint final décisif avec deux trophées à glaner.