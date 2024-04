Bayern Munich : la guerre est déclarée avec Thomas Tuchel !

Alors que les joueurs du Bayern Munich peaufinent leur préparation pour un choc tant attendu contre le Real Madrid, ce mardi soir sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich, dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des Champions, le climat actuel dans les coulisses du club bavarois est tout simplement délétère. En effet, si le départ de Thomas Tuchel est d’ores et déjà acté, l’entraîneur allemand et ses joueurs espèrent malgré tout sauver la saison en soulevant la Coupe d’Europe, le 1er juin prochain à Wembley. Le strict minimum pour éviter une campagne totalement blanche sans trophée, alors que le Bayer Leverkusen est déjà sacré champion d’Allemagne et que les Bavarois se sont fait sortir au 2ème tour de la coupe par le modeste club de Sarrebruck (troisième division). Malheureusement, les guerres d’égo s’intensifient dans les bureaux du Bayern, à quelques heures du match le plus important de la fin de saison. La recherche du successeur de Tuchel devient une affaire d’Etat en Bavière et tout le monde semble se déchirer.

Voilà plusieurs semaines que la presse se déchire entre plusieurs profils mentionnés dans de nombreuses rumeurs. Il y a eu la longue propagande autour de Xabi Alonso avant que l’entraîneur espagnol annonce rester au Bayer Leverkusen. Puis est venue la période de Julian Nagelsmann, qui a finalement prolongé son contrat à la tête de la sélection allemande. Il y a eu aussi le doux rêve autour de Zinedine Zidane. Et enfin, la tentative d’attirer Unai Emery qui a également renouvelé son bail dans son club d’Aston Villa. Les échecs deviennent donc de plus en plus légion dans les bureaux du Bayern et même les plans B listés tombent à l’eau. La recherche d’un entraîneur chez le Rekordmeister se poursuit et une piste brûlante mène actuellement à Ralf Rangnick en Autriche. Derrière ce sujet majeur, un homme cristallise toutes les tensions et multiplie les attaques en interne contre Thomas Tuchel.

Nouvelles attaques de Uli Hoeneß

Vendredi dernier, Uli Hoeneß a participé à une table ronde au Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Souvent présent à des événements comme celui-ci, le dirigeant bavarois en profite pour prendre la parole en accumulant quelques sorties médiatiques bien explosives. Et à cette première occasion, Thomas Tuchel a été ciblé. En bref, le message de Hoeneß est le suivant : l’ancien coach du PSG et de Chelsea serait incapable de développer le potentiel de ses joueurs, surtout des jeunes éléments. Il préférerait faire pression sur sa direction sportive pour recruter des gros joueurs coûteux comme Harry Kane. Le lendemain, Tuchel avait alors estimé que son «honneur d’entraîneur avait été offensé» et a parlé d’une accusation de Hoeneß «sans fondement». Le dirigeant de 72 ans n’est pas à son premier coup d’essai, ayant déjà été au clash avec Louis van Gaal et même des ultras du Bayern. En tout cas, les supporters bavarois ont récemment lancé une pétition pour conserver Thomas Tuchel.

Même si ce dernier a tenté de désamorcer la bombe en conférence de presse hier, affirmant que cette affaire était «close», Uli Hoeneß ne semble pas se retenir en interne de critiquer l’entraîneur du Bayern. Comme le rapporte aujourd’hui Sport Bild, le président d’honneur est gêné par la décision de Thomas Tuchel d’avoir prêté le défenseur, Josip Stanisic, au Bayer Leverkusen cet été. Le natif de Munich y est désormais un joueur régulier et est même devenu champion d’Allemagne, un sacrilège selon Hoeneß. Au milieu de ce clash, Max Eberl fait face à sa première grande mission depuis son arrivée dans les bureaux. Le nouveau directeur sportif s’essaye à la diplomatie et estime que les «deux hommes doivent se retrouver». Mais il n’y a actuellement aucun signe de possible regroupement. A défaut de lancer un grand appel à l’union avant le Real Madrid, le président d’honneur, Uli Hoeneß, opte pour la guerre philosophique.