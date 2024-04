Brest surpris des résultats d’Eric Roy

Assuré de disputer une coupe d’Europe la saison prochaine, le Stade Brestois réalise une saison XXL, au-delà des attentes. Le club breton, troisième de Ligue 1, est proche même de disputer la plus grande des compétitions, la Ligue des Champions. Un exploit salué par tout un peuple en Bretagne, uni derrière Éric Roy, l’entraîneur. Le directeur sportif, Grégory Lorenzi, ne pensait pas que son équipe irait aussi loin.

«Au-delà de la venue d’Eric, de manière générale, on ne pensait pas que ça pouvait marcher aussi bien», a d’abord confié Lorenzi dans l’After Foot sur RMC. «C’est une synergie qui fait que tout le monde va dans la même direction et fait en sorte que ça fonctionne. Mais Eric a su, par sa qualité de manager, poser un discours qui correspond à ce que souhaitait le vestiaire», a-t-il ajouté. Pour rappel, Eric Roy n’est arrivé que le 3 janvier 2023 au Stade Brestois, soit il y a un peu plus d’un an.