OL - Monaco : Pierre Sage loue l’apport de Malick Fofana

Auteur du but victorieux face à l’AS Monaco, ce dimanche, à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1, Malick Fofana permet à l’OL de rester plus que jamais en course pour l’Europe. Présent au micro de Prime Vidéo après la rencontre, Pierre Sage, le technicien rhodanien, a logiquement salué le rendement de son jeune protégé.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Monaco 58 31 17 17 7 7 58 41 8 Lyon 44 31 -9 13 5 13 42 51

«Fofana est un jeune joueur très humble, très discret, très peu loquace. C’est toujours difficile de lui tirer les vers du nez. Tant qu’il apporte des réponses pratiques sur le terrain, ça nous va», a ainsi assuré le coach lyonnais. Le Belge de 19 ans appréciera…