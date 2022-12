Mercato OL : friture sur la ligne entre Laurent Blanc et Bruno Cheyrou

La suite après cette publicité

Depuis quelques jours, John Textor est officiellement le propriétaire de l’OL. Mais il n’a pas pour autant chamboulé le staff technique et la cellule recrutement. Ce n’est pas prévu pour le moment. C’est donc Bruno Cheyrou qui est en charge, jusqu’à preuve du contraire, du mercato de l’Olympique Lyonnais. Et le chantier est énorme pour l’ancien international tricolore qui dispose d’une belle enveloppe pour recruter cet hiver. Pour autant, le mercato de l’OL n’avance pas vraiment. Et pour cause, Bruno Cheyrou et le nouveau coach de l’OL Laurent Blanc ne sont pas vraiment sur la même longueur d’ondes.

Pire, il y a même de la friture sur la ligne. Il suffit de voir les déclarations entre les deux hommes par médias interposés depuis 2 semaines. Le 12 décembre, Bruno Cheyrou expliquait qu’il allait faire au mieux, mais qu’il estimait qu’en quantité d’effectif, l’OL était déjà bien fourni. Le 22 décembre après le match perdu en amical face à Monza (2-1), Laurent Blanc envoyait un premier message à sa direction, indiquant qu’il voulait améliorer le groupe. «Je discute avec mes dirigeants pour essayer d’améliorer le groupe. Si on veut changer les choses, il faut changer l’entraîneur et aussi améliorer le groupe, ça c’est important. Et le faire au mois de janvier.» L’ancien coach du PSG en remettait d’ailleurs une couche le 26 et indiquait de nouveau qu’il fallait améliorer le groupe et « prendre des joueurs qui ont la mentalité de jouer au football qui peut vous faire gagner du terrain et vous faire gagner du temps. »

Les pistes proposées par Bruno Cheyrou ne font pas rêver Laurent Blanc

Un agacement et un coup de pression à peine masqué du technicien tricolore envers sa direction d’autant que le club rhodanien était décimé par les blessures. Si Lyon s’en est particulièrement bien sorti face à Brest en s’imposant 2-4 avec une défense expérimentale, Laurent Blanc, qui a pourtant assuré à la presse qu’il n’avait pas d’exigences cet hiver, sait mieux que quiconque que cette situation n’est pas viable dans le temps. Ce dernier souhaite ardemment recruter un défenseur axial droitier, mais aussi un latéral droit d’expérience capable de mettre en concurrence un Malo Gusto qu’il estime un peu tendre pour prétendre au plus haut niveau. En coulisses, il se murmure d’ailleurs qu’une offre conséquente pourrait faire réfléchir l’OL si elle venait sur le bureau d’un Jean-Michel Aulas, toujours aux commandes. Nous vous avons déjà parlé d’ailleurs d’intérêts du Bayern Munich et du Real Madrid. En bonus, Blanc ne serait pas contre recruter une sentinelle expérimentée.

Pour autant, Bruno Cheyrou s’active dans tous les sens, et pas que, pour faire partir Jérôme Boateng, dont le départ cet hiver est plus que jamais espéré en interne. Selon nos informations, le responsable du recrutement de l’OL a proposé plusieurs profils de joueurs au coach lyonnais qui n’est visiblement pas satisfait pour le moment des joueurs proposés. Selon une source interne du club rhodanien, deux défenseurs centraux expérimentés de Premier League ont été refusés par Laurent Blanc, qui a quelques noms en tête pour le mercato d’hiver. À trois jours de l’ouverture du mercato, nul doute que tout va s’accélérer rapidement, notamment à la vue de l’enchaînement des matches de l’OL durant le mois de janvier entre la Ligue 1 et la Coupe de France.