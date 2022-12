OL : Bruno Cheyrou dresse la feuille de route du mercato

La suite après cette publicité

Objectif Brest. Le 28 décembre prochain, l'Olympique Lyonnais retrouvera le championnat de France après une pause de plusieurs semaines liée à la Coupe du Monde 2022. En attendant la reprise de la Ligue 1, Lyon se prépare activement. Après un stage à Murcie en Espagne et un amical face à Louvain (5-3), l'équipe dirigée par Laurent Blanc s'est envolée pour Dubaï la semaine dernière. Après une défaite face à Arsenal (3-0), les Gones ont enchaîné avec un succès face à Liverpool hier (3-1). De retour dans l'Hexagone, ils vont affronter le FC Sochaux (17 décembre) puis Monza (22 décembre). Un programme chargé pour des Lyonnais qui travaillent beaucoup physiquement selon Laurent Blanc.

Dès son arrivée sur le banc rhodanien, le technicien français avait pointé du doigt les manques physiques de son équipe. Il tente donc de rectifier le tir, lui qui se prépare à une deuxième partie de saison chargée. L'ancien coach du Paris Saint-Germain devra également gérer son premier mercato à Lyon. Avant la trêve, il avait d'ailleurs évoqué le sujet. «Je pense qu'il faut renforcer le groupe, mais on fera la saison avec 90 % de cet effectif, c'est la réalité. Il faudrait amener un peu d'expérience. Nous avons joué cinq matches avec moi, dont trois à l'extérieur. Nous avons pris sept points. Ce n'est pas extraordinaire. Mais nous progressons (...) Ce groupe est jeune, de qualité, mais il lui faut un peu d'expérience.»

Cheyrou donne le ton pour le mercato

Le Cévenol ne veut pas tout révolutionner, mais apporter des retouches à un effectif qui manque d'équilibre. Recruter un défenseur central paraît être une priorité. Avec Jérôme Boateng sur le flanc (blessé au ménisque et opéré), Damien Da Silva qui n'est pas un titulaire en force, Blanc peut compter sur le duo Sinaly Diomandé-Castello Lukeba. Mais il faut un joueur supplémentaire, si possible expérimenté. D'autres retouches sont aussi possibles. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Bruno Cheyrou lors d'un entretien accordé au site officiel de l'OL. Le responsable de la cellule de recrutement de Lyon a évoqué le mercato et les attentes de son entraîneur.

«On parle avec le coach. Vous avez pu voir ces derniers jours les rebondissements si l’on peut dire dans le club. Ça va peut-être nous permettre d’y voir un peu plus clair par rapport à la stratégie et aux finances. Ça va être un mercato particulier. On ne sait pas trop comment ça va réagir (...) Si le coach a besoin de réaménager légèrement son effectif par rapport à ses principes de jeu, on essayera de faire au mieux. En termes de quantité d’effectif, on est déjà bien fourni. La qualité, on l’a vu ce (dimanche) soir est conforme à ce que l’on connaît. Si on peut bouger, on bougera pour améliorer l’équipe, pour apporter une plus-value, mais on essayera surtout de s’adapter à un marché». Un mercato qui pourrait donc être animé à Lyon, où on doit gérer en parallèle la vente du club à John Textor.