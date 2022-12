Dubai Super Cup : après une entame catastrophique, l'OL renverse totalement Liverpool !

Corrigé en Dubai Super Cup par Arsenal (3-0) pour son entrée en lice dans la compétition, l'Olympique Lyonnais avait présenté un visage très décevant et avait même manqué d'efficacité dans une séance de tirs au but contre les Gunners (2-1). Voulant relever la tête contre Liverpool, les Gones misaient sur un 4-4-2 avec Anthony Lopes dans les cages derrière Malo Gusto, Sinaly Diomandé, Castello Lukeba et Henrique. Thiago Mendes, Corentin Tolisso, Houssem Aouar et Maxence Caqueret formaient le milieu de terrain derrière le duo composé d'Alexandre Lacazette et Moussa Dembélé. De leur côté, les Reds s'établissaient dans un 4-3-3 avec des stars comme James Milner, Joël Matip, Joe Gomez, Andrew Robertson, Thiago Alcantara, Mohamed Salah et Roberto Firmino dans l'effectif. Fabio Carvalho et Harvey Eliott étaient aussi de la partie. Et il ne fallait pas arriver en retard.

Profitant d'une mauvaise relance de Sinaly Diomandé, Roberto Firmino lançait Mohamed Salah sur la droite de la surface. L'Égyptien remisait devant le but pour Fabio Carvalho qui ne laissait pas la moindre chance à Anthony Lopes (1-0, 1re). Une entame catastrophique pour les Gones qui devaient déjà courir après le score. Les Rhodaniens tentaient de relever la tête et Moussa Dembélé faisait la différence sur la droite, mais son centre pour Alexandre Lacazette ne donnait rien (9e). Liverpool passait facilement dans la défense des Gones et Castello Lukeba devait réaliser un beau retour pour empêcher Andrew Robertson de filer au but (12e). Trouvé sur la gauche de la surface lyonnaise, Roberto Firmino se jouait de Malo Gusto pour obtenir un penalty (14e). Ce dernier était frappé par l'Égyptien vers la droite du but, mais Anthony Lopes l'arrêtait. Lyon reculait et un centre d'Andrew Robertson venu de la gauche trouvait la tête de Mohamed Salah qui passait au-dessus du cadre (16e).

Les entrants ont libéré l'OL

Décalé sur la droite de la surface, Roberto Firmino centrait fort devant le but et trouvait les gants d'Anthony Lopes (19e). Sur la gauche, Andrew Robertson faisait vivre un calvaire à Malo Gusto et centrait dans la surface où Harvey Eliott manquait sa frappe (28e). Lancé en profondeur dans l'axe, Moussa Dembélé se dirigeait vers la gauche de la surface et déclenchait une tentative puissante qui était repoussée par Caiomin Kelleher (35e). L'Olympique Lyonnais était de mieux en mieux dans le match et Houssem Aouar lançait parfaitement Alexandre Lacazette dans la profondeur. Ce dernier résistait à Andrew Robertson avant d'ajuster Caiomin Kelleher (1-1, 41e). Les deux équipes rentraient donc aux vestiaires sur un score de parité. A la reprise, Liverpool redémarrait fort avec une frappe de Calvin Ramsay qui passait juste à gauche des cages lyonnaises (47e). Néanmoins, malgré cette alerte, les débats se rééquilibraient rapidement entre les deux équipes et les espaces laissaient par les défenses étaient moins importants. Alors que les remplacements se multipliaient, Tetê, Rayan Cherki et Bradley Barcola soignaient leur entrée.

Sur leur premier ballon, le Brésilien trouvait Rayan Cherki qui se distinguait d'un double contact sur la droite de la surface avant de bien décaler sur la gauche Bradley Barcola. À bout portant, il ne tremblait pas et crucifiait le gardien (2-1, 65e). Suite au but concédé, Liverpool reprenait le contrôle des opérations et mettait du rythme aux abords de la surface rhodanienne. Résistant bien à Liverpool, l'OL ressortait bien le ballon et essayait aussi d'inscrire un troisième but. Après une percée sur la gauche, Bradley Barcola rentrait dans la surface et frappait sur le poteau gauche. Le ballon revenait sur Tetê dont la reprise était totalement ratée (76e). Le jeune Saël Kumbedi se fendait d'un joli une-deux devant la surface des Reds et tombait sur le gardien au moment de frapper (80e). Ensuite, Rayan Cherki percutait sur la gauche de la surface et centrait au second poteau où Alexandre Lacazette manquait sa reprise (82e). Les Gones accéléraient et Rayan Cherki lançait Saël Kumbedi qui rentrait dans la surface et voyait son tir être repoussé par le portier des Reds. Alexandre Lacazette suivait bien et envoyait un missile en lucarne (3-1, 83e). Dans une fin de match assez tranquille, l'Olympique Lyonnais s'impose donc 3-1 et présente une prestation bien plus intéressante que celle qui a été livrée contre Arsenal. Après le match, on a eu le droit à une séance de tirs au but où l'Olympique Lyonnais s'est imposé de nouveau 5-3.