OL : la panenka totalement ratée de Rayan Cherki contre Arsenal en vidéo

La suite après cette publicité

Dans le cadre de sa préparation pour la deuxième partie de saison, l'Olympique Lyonnais, 8e de Ligue 1 après 15 journées, affrontait une équipe d'Arsenal remaniée. Une rencontre disputée sans leurs internationaux respectifs, actuellement au Qatar pour la Coupe du Monde 2022.

Après une lourde défaite face aux Gunners dans cette Dubaï Super Cup (3-0), les deux formations s'affrontaient lors d'une séance de tirs au but pour un point supplémentaire dans cette compétition amicale. Et alors que les Gones étaient menés 2-1 avant le penalty de la dernière chance de Rayan Cherki, l'ailier de 19 ans, formé au club, tentait une panenka totalement ratée, captée tranquillement par le gardien adverse...

Cherki has just tried this panenka v Arsenal with their final penalty pic.twitter.com/wdF3B0aVnv