Beerschot : ça se bouscule pour la sensation Charly Keita

Tout va très vite dans le football. Charly Keita peut en témoigner. Encore en National avec Sedan il y a deux ans, le natif de Yopougon en Côte d’Ivoire fait aujourd’hui parler de lui en Belgique. Repéré par l’agence KP Conseiller Management lorsqu’il était encore avec le club des Ardennes, l’avant-centre a été placé à Clermont à l’hiver 2023. Et après un prêt de courte durée en Suisse du côté du FC Biel-Bienne, il a finalement rejoint le Beerschot V.A. en deuxième division belge l’été dernier.

Un transfert qui a tout changé pour le buteur de 24 ans. Très rapidement titularisé avec la formation belge, Keita a culminé à 4 buts et 3 passes décisives en 28 rencontres de championnat cette saison. Ainsi, il a grandement contribué au titre de champion de deuxième division de son club et son profil athlétique a attisé les convoitises. Selon nos informations, des clubs de Serie A et de Bundesliga se sont déjà positionnés pour l’attirer dès l’an prochain. Des clubs français sont également sur ses traces. Une chose est sûre, Charly Keita a beaucoup à apporter et son parcours atypique a l’air d’être une vraie force pour lui.