Mohamed Elneny annonce son départ d’Arsenal

Entre Mohamed Elneny et Arsenal, c’est terminé. Après 8 années de bons et loyaux services, le milieu de terrain égyptien quittera le club londonien, toujours en course pour décrocher le titre en Premier League, à la fin de la saison. Enfin de contrat en juin, le joueur de 31 ans ne sera pas conservé et est prié de chercher un nouveau club après 159 apparitions avec les Gunners. Arrivé en 2016 en provenance du FC Bâle, le natif de Mahallah aura remporté à deux reprises la Community Shield (2à1è, 2020) ainsi que la FA Cup lors de la saison 2016-2017.

La suite après cette publicité

«Gunners. Je suis ici aujourd’hui pour vous envoyer un message, vous dire au revoir et vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Votre amour, votre soutien et votre gentilesse. Vous allez tellement me manquer et vous serez dans mon cœur pour toujours. Je veux vous dire à quel point je vous aime et à quel point vous comptez pour moi et je n’oublierai jamais la façon dont vous m’avez soutenu. Je vais vous voir dimanche à l’Emirates Stadium pour vous dire au revoir, face à face. À bientôt, Gunners», a exprimé l’Egyptien dans une vidéo publiée sur son compte X.