Ligue 1 : l’OL puni à domicile contre Clermont

Il y a eu de la progression, mais l’Olympique Lyonnais version Laurent Blanc n’y arrive toujours pas. Après une belle victoire à Brest lors de la dernière journée (4-2), les Gones retrouvaient le Groupama Stadium et devaient confirmer contre Clermont pour poursuivre leur remontée au classement. Pour l’occasion, Blanc alignait encore Kumbedi et Da Silva pour combler les absences, alors que Tetê et Cherki accompagnaient Lacazette et Toko Ekambi en attaque.

L’entame de match a d’ailleurs été à l’avantage des Lyonnais, mais la finition manquait. Très remuant, Tetê voyait Borges déviait une occasion sur sa ligne (32e), alors que Diaw s’opposait à Kumbedi, d’une belle main ferme (42e). Plus tôt, après une belle action collective, Toko Ekambi manquait complètement sa frappe (12e). Mais Clermont a su aussi se montrer dangereux et il fallait un Lopes vigilant pour empêcher l’ouverture du score (18).

L’OL n’a pas réussi à être dangereux

Et si cela était mieux dans le jeu, la première période ressemblait bien trop à celle d’un OL décevant, qui dominait, mais manquait de peu de se faire surprendre en contre-attaque. Le second acte démarrait sur les mêmes bases, avec des Clermontois repliés proches de leur surface de réparation. Mais en face, l’OL n’arrivait pas de créer de danger et donc de s’offrir d’occasion franche. Et là encore, Lopes a été contraint de briller pour éviter la défaite devant Andric (60e).

Mais alors que l’OL s’enlisait et ne parvenait pas à se procurer d’occasion, ce qui devait arriver… arriva. Sur une contre-attaque anodine, la défense lyonnaise n’a pas suivi et Lukeba était logiquement sanctionné d’une main avec l’aide du VAR (1-0, 85e). Un scénario cauchemardesque, mais finalement pas anodin à l’image du match des Lyonnais, incapables d’inquiéter les cages de Diaw. L’OL encaisse une septième défaite en 17 journées, avant un déplacement à Nantes. Clermont, 9e, revient à deux points de l’OL avant de recevoir Rennes.