CAN 2023 : Jean-Louis Gasset n’est pas sacré champion d’Afrique

Hier soir, la Côte d’Ivoire a réalisé un exploit retentissant en s’imposant 2-1 face au Nigeria et en remportant la 3e Coupe d’Afrique des Nations de son histoire. Si sur le papier cela n’est pas si surprenant, c’est surtout le parcours des Éléphants qui ajoute davantage d’épaisseur à ce titre. Passée au bord de l’élimination en phase de poules avec deux défaites, un 1-0 contre le Nigeria et surtout une humiliation 4-0 contre la Guinée-Équatoriale, la Côte d’Ivoire a néanmoins terminé quatrième meilleur troisième de la phase de poules et a pu réaliser une vraie épopée derrière.

Celle-ci s’est effectuée sans un homme, le sélectionneur Jean-Louis Gasset a pris la porte et a été remplacé par son adjoint Emerse Faé. Interrogé par L’Équipe, l’ancien coach de l’AS Saint-Étienne avait eu de jolis mots qui se sont avérés prophétiques : «on sera arrivé à l’objectif différemment, mais ça prouve que le commando choisi est le bon, même si j’aurais préféré ne pas arriver à cette issue […] Je rêve de voir Haller marquer le but de la finale […] Je suis fier des Éléphants, heureux. Mon départ a ramené de l’apaisement. On se dit, c’était lui le coupable et ça protège les autres. Il fallait voir la mort de près peut-être pour rebondir.» Malheureusement pour lui, le service des compétitions de la CAF considère que son départ ne lui permet pas d’ajouter ce titre à son palmarès.