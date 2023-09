Bayer Leverkusen : Victor Boniface met déjà l’Allemagne à ses pieds !

La suite après cette publicité

La sensation - attendue - du début de saison de Bundesliga porte un nom : le Bayer Leverkusen. Co-leader du championnat avec 13 unités mais une différence de buts inférieure à celle du Bayern Munich, le club entraîné par Xabi Alonso enchaîne les prestations séduisantes, week-end après week-end. Symbole d’un collectif bien huilé et d’individualités d’ores et déjà efficientes, le visage affiché par un certain Victor Boniface, nouvelle recrue des Pillendreher. Auteur d’un nouveau doublé, dimanche après-midi, lors de la victoire des siens (4-1) contre le promu Heidenheim, l’attaquant nigérian (1 sélection) poursuit son rythme freiné outre-Rhin.

Boniface, l’arme fatale de Xabi Alonso !

Sur le podium des meilleurs buteurs de Bundesliga et dans le top 10 des plus grands artificiers européens, le natif d’Akure totalise ainsi 8 buts et 3 passes décisives en 7 rencontres toutes compétitions confondues. À la pointe de l’attaque du Bayer, celui qui profite du soutien inconditionnel de Jonas Hofmann et Florian Wirtz se régale, journée après journée, en championnat et marque également les esprits en Ligue Europa (une réalisation et une offrande en 71 minutes contre le BK Häcken jeudi dernier). Au-delà de ses statistiques déroutantes, le droitier d’1m90 - qui avait déjà mis la Belgique à ses pieds en l’espace de quelques mois (22 buts et 12 passes décisives la saison dernière avec l’USG) - impressionne par son attitude et sa personnalité.

À lire

Bundesliga : Leverkusen écrase le promu Heidenheim grâce à un Boniface encore en feu

«Victor est un vrai problème pour les défenses adverses : il est puissant, rapide et court en profondeur. Et puis, il a une bonne mentalité et il travaille pour l’équipe, pas pour lui-même Il fait tout bien. Il entretient de bonnes relations avec Grimaldo, avec Florian Wirtz et avec Jonas Hofmann. Ce n’est pas seulement un attaquant classique, ni un simple buteur régulier. C’est complet», se réjouissait, à ce titre, Xabi Alonso. «C’était l’attaquant avec le plus grand potentiel», reconnaissait de son côté Ole Martin Arst, ancien buteur de Tromsø qui a pu observer les prouesses de Boniface lors de son passage à Bodø/Glimt (2019-2022). Désigné joueur du mois d’août en Bundesliga, le puissant et rapide avant-centre de Leverkusen n’a, quoi qu’il en soit, pas manquer ses débuts.

La suite après cette publicité

Les sommets ne lui font pas perdre la tête !

Une acclimatation parfaite n’empêchant pas l’intéressé de garder la tête sur les épaules. «Je pense qu’il faut donner du crédit aux entraîneurs. Faire entrer de nouveaux joueurs dans l’équipe n’est pas facile, et s’adapter n’est pas facile, mais je pense qu’ils ont fait le bon choix en faisant venir le type de joueurs qui correspondent à la façon dont ils veulent jouer», expliquait-il notamment dans une interview accordée au site de la Bundesliga. Plus que jamais déterminé, Boniface n’oubliait pas, non plus, de revenir en terres belges pour faire ses adieux à l’Union Saint Gilloise. «C’est agréable d’être de retour ici. Je voulais soutenir l’Union lors de mon jour de repos. Quand je suis parti d’ici, je n’ai pas pu dire au revoir aux fans, c’est pourquoi j’ai voulu revenir. Sinon, je ne me sentais pas bien», confiait le numéro 22 du Bayer dans un entretien à Nieuwsblad.

Bluffant sur les pelouses allemandes et loué en dehors pour sa bienveillance, Boniface n’en demeure pas moins un compétiteur hors pair. Plus que ses six buts en Bundesliga, l’attaquant nigérian de 22 ans a déjà tenté 38 fois de marquer lors de ses cinq matches. Un record absolu outre-Rhin. Lors de la saison 1994/95, un certain Uwe Wegmann avait, en effet, totalisé 35 opportunités, à la différence près que Wegmann n’avait pas réussi à concrétiser une seule de ses tentatives. Une statistique symbolisant l’impact offensif de celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2028… Pas de quoi, pour autant, le satisfaire : «lorsque l’on totalise 38 tentatives de but en tant que joueur, on devrait avoir marqué au moins 25 fois. Ce n’est pas le cas actuellement, donc je ne vais pas me féliciter de ce record», lançait l’intéressé. Humble, travailleur et talentueux, Victor Boniface semble, quoi qu’il en soit, disposer du package parfait pour briller de mille feux…