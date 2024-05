Ligue des champions : Jude Bellingham accumule les critiques

Hier, l’Allemagne attendait de pied ferme Jude Bellingham. C’était déjà le cas lors de la phase de poules de l’UEFA Champions League, lorsqu’il a croisé l’Union Berlin seulement quelques semaines après son départ du Borussia Dortmund. Même chose quand il a affronté le RB Leipzig en 1/8e de finale. Mais il n’était pas présent lors de la rencontre en Allemagne. Il l’était en revanche hier à l’occasion de la 1/2 finale aller face au Bayern Munich à l’Allianz Arena. Titulaire au coup d’envoi, l’international anglais n’a pas fait un mauvais match mais il n’a pas brillé face au Rekordmeister (2-2).

Bellingham n’a pas brillé

Cela avait déjà été le cas lors du tour précédent face à Manchester City. Hier, le joueur de 20 ans, qui a disputé son 32e match de Ligue des champions, n’a pas forcément eu un énorme impact sur son équipe. Il a d’ailleurs été remplacé à la 75e minute par Luka Modric. Une rencontre qui ne restera pas dans les mémoires de la part de Bellingham, qui a obtenu un 4 de la part de la Rédaction FM. En Espagne, Marca a été un poil plus généreux et lui a attribué la note de 5 avant d’ajouter : «il a perdu un ballon dangereux dont Kane a failli profiter pour marquer depuis sa moitié de terrain. »

À lire

La publication ibérique a précisé ensuite : «on est allé du moins au plus mais cela a manqué de précision. Le meilleur, c’est son action qui a obligé Mazraoui à écoper du carton jaune car il partait. Il est sorti à quinze minutes de la fin sans réaliser un grand match pour laisser la place à Modric.» Relevo est du même avis. «Bellingham a encore une fois traversé un événement important sur la pointe des pieds et traverse une période difficile sur le plan physique.» Le constat est également le même pour AS.

Des critiques ici et là

«Sa première mi-temps a été faible, même s’il se battait pour faire le lien entre le milieu de terrain et les deux Brésiliens. En seconde période, il a grandi en trouvant plus de place sur le terrain et le Bayern était plus compétitif. Mais il doit s’améliorer.» En Angleterre aussi le n°5 du Real Madrid a déçu. Le Daily Mail lui a donné un 5,5 avant d’ajouter : «le meilleur jeune footballeur anglais était loin d’être aussi dominateur que nous le pensions. Remplacé après 75 minutes frustrantes pour lui.»

Malgré tout, Bellingham peut compter sur quelques soutiens dont Steve McManaman. L’ancien de la Casa Blanca l’a encensé sur TNT Sports. «Luis Figo est entré dans le vestiaire. Ronaldo, 'El Phenomeno’ est entré dans le vestiaire. Zinedine Zidane est entré dans le vestiaire. Personne n’a eu un impact comme lui [Bellingham] et il l’a fait à l’âge de 20 ans. C’est phénoménal.. » Carlo Ancelotti a été moins élogieux mais il a défendu son joueur. «Je pense que oui, il va retrouver sa meilleure version. Il a eu une blessure qui l’a affecté. Il sera de retour très bientôt et d’ici mercredi, il sera à 100%.» Et il pourra montrer un meilleur visage.