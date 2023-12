Lens : Brice Samba frustré après le nul contre Montpellier

Ce vendredi soir, le RC Lens a été accroché sur la pelouse du MHSC en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Une belle occasion ratée pour les Artésiens qui pouvaient mettre la pression sur Monaco et Lens en cas de victoire. Mission ratée pour les hommes de Franck Haise qui ont été globalement inoffensifs et jamais en mesure de repartir du Hérault avec les trois points.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Lens 23 15 4 6 5 4 19 15 13 Montpellier 14 15 -3 3 6 6 17 20

Interrogé à l’issue de la rencontre sur Prime Vidéo, Brice Samba, décisif ce vendredi, a fait part de sa déception : «on était timide. On n’a pas pris nos initiatives. Pour gagner ce genre de match, il faut le petit truc en plus. Je ne dirais pas que c’est un bon point, mais on en prend un à l’extérieur… Je reste frustré. Bien sûr, quand on est une équipe qui joue la Ligue des Champions, il faut faire mieux. Cela fait trois 0-0 à l’extérieur. Les blocs sont plus bas et dans ce genre de situation il faut ce petit truc en plus qui nous manque.»