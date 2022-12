Allemagne : Hansi Flick reste sélectionneur

Malgré le scénario catastrophe et la nouvelle élimination en phases de poules de la Coupe du monde, Hansi Flick ne va pas quitter son poste de sélectionneur de l’Allemagne. À un an et demi de l’Euro 2024 au pays, la fédération allemande a décidé de faire confiance à l’ancien coach du Bayern Munich.

La suite après cette publicité

« Nous sommes ensemble convaincus que le championnat d'Europe 2024 dans notre pays représente une grande chance pour le football en Allemagne. (...) Nous avons pleinement confiance en Hansi Flick pour relever ce défi», a ainsi déclaré le président de la DFB, Bernd Neuendorf, dans un communiqué publié ce mercredi.