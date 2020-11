L1 : le programme de la 14ème journée

Les équipes de Ligue 1 profitent de la trêve internationale pour recharger les batteries et préparer les rencontres qui vont s'enchaîner jusqu'à la trêve hivernale. Ce jeudi, on en sait plus sur le programme de la 14ème journée du championnat de France.

Une journée qui débutera avec la rencontre ASSE-Angers vendredi soir à 21 heures (Téléfoot) et qui sera suivi le lendemain par un choc OM-Monaco (Téléfoot, 17 heures). Plusieurs belles affiches seront au menu dimanche, dont le match LOSC-Bordeaux (17 heures, Canal+/Téléfoot). La journée se terminera avec le choc entre le PSG et l'OL (21 heures, Téléfoot)

Programme TV de la 14ème journée de Ligue 1 Uber Eats :