Lens : visite médicale en cours pour Martin Satriano

A la recherche d’un attaquant pour combler le départ d’Elye Wahi à l’OM, le RC Lens a jeté son dévolu sur Martin Satriano, l’attaquant international uruguayen de l’Inter Milan. Prêté lors des trois dernières saisons (deux saisons à Brest et une saison à Empoli), le natif de Montevideo dispose d’une solide expérience et était courtisé de toutes parts cet été. Annoncé à l’OM et à Brest, c’est finalement le club artésien qui a trouvé grâce aux yeux du buteur de 23 ans.

Ce dernier est arrivé ce mercredi à la Gaillette et passe actuellement sa visite médicale. Si tout se passe bien, l’attaquant qui appartient à l’Inter Milan, s’engagera jeudi pour une saison. A noter qu’il s’agit d’un prêt avec option d’achat (pas automatique) de 5 M€. Un joli coup pour le club coaché par Will Still qui va donc disposer d’une option supplémentaire en attaque.