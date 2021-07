Real Madrid : Raphaël Varane aurait discuté de son avenir avec Carlo Ancelotti

De retour de vacances après avoir disputé l'Euro 2020 avec l'Équipe de France, le défenseur central du Real Madrid, Raphaël Varane, a fait son retour à l'entraînement ce vendredi au centre de Valdebebas. Concerné par un probable départ à Manchester United depuis plusieurs semaines, l'international français (79 sélections) aurait eu une réunion avec le nouvel entraîneur Carlo Ancelotti, à en croire les informations du quotidien madrilène AS. Les deux hommes auraient discuté de la situation du joueur de 28 ans, qui souhaite rejoindre la Premier League, tandis que le tacticien italien aimerait compter sur lui la saison prochaine.

Pour le moment, Raphaël Varane s'entraîne à la Maison Blanche mais il aurait déjà accepté le contrat des Red Devils et attend que le Real et United se mettent d'accord sur le montant du transfert : Manchester United aurait proposé un chèque entre 40 et 45 millions d'euros tandis que Florentino Pérez attend au moins 70M€ pour se séparer de son défenseur central.