Qualifs CAN 2025 : le Sierra Leone surprend la Côte d’Ivoire, l’Egypte et l’Angola se qualifient

Ce mardi, les matches de qualifications pour la prochaine CAN se sont poursuivis en Afrique. En déplacement en Sierra Leone, la Côte d’Ivoire a été surprise. Totalement amorphes face à des adversaires plus conquérants, les hommes d’Emerse Faé ont été punis en fin de match sur un but d’Amadou Bakayoko (1-0). Malgré cette défaite assez humiliante, les Éléphants gardent la tête de leur groupe alors que la Zambie a battu le Tchad un peu plus tôt dans la journée (0-1).

Dans les autres rencontres de 18h, l’Égypte et l’Angola se sont qualifiés en battant respectivement la Mauritanie et le Niger sur la plus petite des marges. Pour finir, le Botswana a battu le Cap-Vert (1-0), le Rwanda a battu le Bénin (2-1) et la Guinée-Bissau a concédé le nul face au Mali (0-0).

Les rencontres de 18h :

Niger 0-1 Angola : Zini (1e)

Mauritanie 0-1 Egypte : Adel (85e)

Botswana 1-0 Cap-Vert : Sesinyi (52e)

Rwanda 2-1 Bénin : Nshuti (70e), Bizimani (75e) / Hountoundji (42e)

Congo 1-1 Afrique du Sud : Bassouamina (45+3e) / Mokwana (33e)

Guinée Bissau 0-0 Mali