PL : John Terry et Andy Cole introduits au Hall of Fame

Depuis 2021 et la création de son Hall of Fame, la Premier League y ajoute régulièrement de nouveaux noms. Y sont mentionnés, les joueurs ayant marqué le championnat anglais et dont la carrière est achevée, à l’image de David Beckham, Thierry Henry ou encore Frank Lampard. En 2024, Ashley Cole avait rejoint ces illustres joueurs et deux nouveaux noms ont été ajoutés. Il s’agit de John Terry et d’Andy Cole.

John Terry qui était défenseur central et qui aura uniquement joué dans ce championnat (il a évolué en Championship avec Nottingham Forest et Aston Villa) pour Chelsea y aura remporté la Premier League à 5 reprises en 2005, 2006, 2010, 2015 et 2017. Il aura été nommé meilleur joueur de l’année 2005 par ses pairs. Andy Cole aura lui connu une carrière plus mouvementée, avec des passages à Newcastle, Blackburn Rovers, Fulham, Manchester City, Portsmouth ou encore Sunderland pour ce qui est de ses années en Premier League. Son passage le plus brillant reste celui qu’il a connu entre 1994 et 2002 avec Manchester United avec qui il aura remporté 5 Premier League en 1996, 1997, 1999, 2000 et 2001.