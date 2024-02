Cameroun : Samuel Eto’o a posé sa démission !

Alors que le Cameroun doit déjà encaisser son échec cuisant à la dernière Coupe d’Afrique des Nations 2023, organisée en Côte d’Ivoire, la sélection camerounaise traverse une période de doute. En effet, ce lundi, la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) a annoncé que l’ancien joueur, Samuel Eto’o, aujourd’hui président de l’institution, avait posé sa démission, souhaitant ainsi quitter ses fonctions. Néanmoins, dans ce même communiqué publié sur le site officiel de la fédération, il est précisé que le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football avait refusé la démission de Samuel Eto’o. L’ancien attaquant du FC Barcelone et de l’Inter ne devrait donc pas quitter son poste de président de l’institution footballistique camerounaise. Le Comex a renouvelé sa confiance envers la légende camerounaise pour mener à bien ses missions.

La suite après cette publicité

«A l’entame de ladite réunion, le Président de la Fédération Camerounaise de Football, Monsieur Eto’o Fils Samuel, a présenté sa démission aux membres de l’instance exécutive fédérale en les invitant à en faire de même en toute âme et conscience. A l’issue des échanges et de la délibération qui s’en est suivie, les membres du Comité Exécutif ont décidé de poursuivre leurs mandats en cours et subséquemment à l’unanimité, rejeté la démission du Président de la Fédération Camerounaise de Football, en lui renouvelant toute leur confiance afin de continuer dans le même élan, le travail de reconstruction et de développement du football Camerounais, de la base au sommet, tel qu’il l’avait prévu dans son projet plébiscité lors de l’Assemblée Générale élective du 11 décembre», est-il écrit.