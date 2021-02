FC Barcelone : la belle shopping-list pour le poste d'attaquant

La suite après cette publicité

Une petite révolution s'annonce du côté de Barcelone, un été encore. Après un premier round l'été dernier, il va y avoir une nouvelle vague de départs... et d'arrivées. C'est du moins ce qu'espèrent les supporters. Mais surtout, il va y avoir du changement dans les bureaux, avec l'arrivée d'un nouveau président, qui sera connu lors des élections du mois de mars. Et nul doute que le prochain patron du FC Barcelone voudra marquer le coup avec un joli mercato.

Comme l'explique Mundo Deportivo ce matin, Erling Haaland est le grand favori, encore plus si Joan Laporta parvient à remporter les élections. Mais son prix risque d'être prohibitif pour un club dans une situation financière plus qu'inquiétante. Le média rajoute qu'en parallèle de ce dossier, les candidats ont d'autres noms, plus abordables, en tête.

Koeman apprécie Lukaku

Le nom du Kun Agüero (32 ans) revient ainsi très souvent. L'attaquant argentin serait séduit par l'idée de revêtir la tunique blaugrana, et serait en plus gratuit. Les candidats estiment d'ailleurs que son arrivée pourrait être un argument solide pour convaincre son ami Lionel Messi de rester. Vient ensuite Memphis Depay, surtout convoité par Ronald Koeman, et lui aussi a l'avantage d'être libre de tout contrat en juin.

Et les Barcelonais scrutent aussi du côté de l'Inter. L'intérêt pour Lautaro Martinez, toujours d'actualité selon le journal, n'est pas nouveau, mais voilà que le nom de Romelu Lukaku est souvent cité en interne. Là aussi, c'est Ronald Koeman qui est particulièrement fan du buteur belge. Mais il faudra clairement mettre la main à la poche. Affaire à suivre...