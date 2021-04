Raphaël Varane poursuit son bras de fer avec le Real Madrid

La suite après cette publicité

Florentino Pérez a du pain sur la planche. Outre l'échec du projet de Super League qu'il a largement porté, le président du Real Madrid doit en parallèle gérer de nombreux dossiers chauds sur le mercato. On pense évidemment à la prolongation de Sergio Ramos (35 ans), capitaine merengue, qui traîne depuis de longs mois. Mais aussi à la situation de Raphaël Varane (27 ans).

Le défenseur central est en fin de contrat en juin 2022. Et s'il ne dirait pas non à une prolongation, le champion du monde 2018 n'acceptera pas à n'importe quelles conditions. Selon As, son positionnement est clair : ou la Casa Blanca lui accorde une augmentation (il perçoit actuellement un peu plus de 9 M€ par an) ou il active ses contacts pour quitter le navire cet été.

MU, Paris et Chelsea à l'affût

Oui mais voilà, ces dernières heures encore, le patron de l'écurie madrilène crie sur tous les toits que les caisses sont vides, conséquence de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19. Difficile dans ces conditions d'imaginer une rallonge donc pour le Français. Ce dernier ne se presse pas, le temps jouant en sa faveur. D'autant que les premiers courtisans se sont déjà manifestés.

Selon As, Manchester United et le Paris SG sont venus aux renseignements. Le nom de Chelsea a également circulé en Angleterre. En position de force, l'ancien Lensois a d'ailleurs vu Pérez envoyer un message fort mercredi soir sur les ondes de la Cadena SER. «Si quelqu'un ne veut pas rester, alors il partira». Le ton est donné, le bras de fer ne fait que commencer...