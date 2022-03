LdC, Juventus : Massimiliano Allegri veut aller en finale

La suite après cette publicité

Juste avant de rencontre Villarreal en huitième de finale retour de Ligue des Champions, la Juventus est plutôt en bonne posture après le 1-1 du match aller. La Vecchia Signora ne manque pas d'expérience et voudra profiter du fait qu'elle accueille le match retour pour essayer de rallier les quarts de finale après deux échecs de rang au stade des huitièmes de finale. Interrogé sur la possibilité d'aller en finale de l'épreuve, Massimiliano Allegri a donné son avis.

Pour lui, la Juventus doit en avoir au moins l'ambition : «je ne sais pas si nous avons les qualités pour y arriver. Mais il faut avoir l'ambition d'atteindre la finale. C'est comme ça à la Juventus. Si on est bon et chanceux dans les rencontres et que les autres sont moins bons que nous, on peut le faire. Vous n'avez pas à quitter une compétition avec des regrets. Demain soir, c'est une finale sèche que nous jouons à domicile car les buts à l'extérieur ne valent plus le double. Il doit être gagné.»

