Coupe du Monde des Clubs : les USA organiseront la première édition à 32 équipes en 2025

La FIFA vient d’annoncer la nouvelle. Le format de la Coupe du Monde des Clubs va changer pour passer à 32 équipes. Cela avait déjà été annoncé par Gianni Infantino en décembre, et ce sont les États-Unis qui organiseront cette première édition en 2025.

On peut y voir là une forme de répétition générale à la Coupe du Monde des nations, qui elle se tiendra un an plus tard, en 2026, coorganisée avec le Canada et le Mexique. Ce Mondial sera d’ailleurs le premier à 48 équipes. Les USA accueilleront également la Copa America en 2024.

