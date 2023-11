AC Milan : ce que réservent les Ultras milanais à Gianluigi Donnarumma

A la veille du choc européen entre le Paris Saint-Germain et l’AC Milan à San Siro, lors de la 4ème journée du groupe F de Ligue des Champions, les préparatifs continuent de se peaufiner pour les joueurs, les entraîneurs mais également pour les supporters. Alors que la première manche au Parc des Princes avait été remportée par le PSG (3-0), les Rossoneri comptent bien répondre aux joueurs de Luis Enrique. Mais un autre duel aura lieu au cours de cette rencontre : les ultras milanais de la Curva Sud promettent l’enfer au gardien italien du PSG, Gianluigi Donnarumma. Le transfert du natif de Castellammare di Stabia de Milan vers Paris à l’été 2021 n’a toujours pas été digéré par les tifosi.

Pour la Curva Sud de Milan, Gigio Donnarumma est toujours «un homme sans valeurs» et c’est pour cette raison que les membres de cette faction de supporters milanais porteront un maillot avec le numéro 71 qui signifie «uomo di merda» (trad. «homme de merde») dans La Smorfia, célèbre ouvrage artistique et philosophique sur l’analyse des rêves et ses significations dans la culture napolitaine, une autre référence au gardien natif de Castellammare di Stabia près de Naples. Par ailleurs, un lancement de faux billets accompagné de sifflets assourdissants est également prévu par les tifosi milanais, bien déterminés à reprendre le concept de «Dollarumma», déjà utilisé lors des matchs récents de la Nazionale.