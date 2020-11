Dortmund : Nuri Sahin met en garde Youssoufa Moukoko

Du haut de ses 15 ans, Youssoufa Moukoko et son potentiel au haut niveau laisser rêveur. Après avoir totalement dominé dans toutes les catégories jeunes, l'attaquant est en train de faire le grand saut dans le monde professionnel, où il s'entraîne déjà régulièrement. Ne manque plus qu'à jouer en match officiel et s'il venait à fouler les pelouses de Bundesliga, il deviendrait le plus jeune de l'histoire du championnat allemand.

Un record déjà détenu par un joueur du BVB, à savoir Nuri Sahin. Alors qu'il a débuté à 17 ans, la carrière du Turc bat quelque peu de l'aile. C'est pourquoi il a tenu à mettre en garde la pépite, dans une interview à Kicker : « jusqu'à présent, seul le soleil brille sur lui, il n'a jamais eu de jours de pluie. Mais ces jours pluvieux viendront. Il est donc important que vous ayez des personnes autour de vous qui vous accompagnent et vous font prendre conscience que les mauvaises passes font partie du football ».