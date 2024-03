Ligue 1 : Brest enfonce Lorient et poursuit sa course à la Ligue des Champions

C’est la surprise de cette saison. Le Stade Brestois d’Eric Roy déjoue tous les pronostics et prétend match après match à la Ligue des Champions la saison prochaine. Et à quelques journées de la fin du championnat, la pression monte de plus en plus. Ce dimanche, dans le traditionnel match de 13h, Brest se déplaçait sur la pelouse d’un Lorient qui joue son maintien dans l’élite. Pour l’occasion, Eric Roy misait sur un onze classique même si Pierre Lees-Melou, homme en forme des Brestois, était suspendu pour une accumulation de cartons jaunes.

Lorient N D V D V Brest N D V V V

De son côté, Lorient voulait prendre des points pour s’éloigner de la zone rouge. Après une défaite face à Lyon et un nul à Monaco, les Merlus voulaient rapidement prendre l’avantage dans cette rencontre. Et les hommes de Régis Le Bris dominaient clairement les débats avec Mohamed Bamba qui se procurait la première occasion d’une tête (10e). Sur son couloir droit, Bouanani faisait aussi quelques différences et ne passait pas loin d’ouvrir le score. Brest tenait bon et était même sauvé par le VAR après une main pourtant assez évidente de Chardonnet dans la surface. Mais l’arbitre ne sifflait pas et permettait aux Brestois de rentrer à la pause avec un nul.

Brest est intouchable

Au retour des vestiaires, on s’attendait à voir un meilleur visage de la part de Brest qui se devait de l’emporter pour ne pas voir Monaco s’emparer de la seconde place (après sa victoire face à Metz ce samedi). Mais sans vraiment avoir d’idées offensives, les coéquipiers de Le Douaron ne se procuraient quasiment aucune occasion. Un constat partagé par Bruno Grougi, adjoint d’Eric Roy, au micro de Prime Video en plein match. «On est pas dans un bon jour donc faut essayer de calmer et punir quand on en aura l’occasion.» Des mots qui ont été appliqués à la lettre en fin de match.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Brest 50 27 17 14 8 5 37 20 16 Lorient 26 27 -15 6 8 13 35 50

Après avoir subi des nouvelles vagues lorientaises, Brest a sévi. Sur une contre attaque, Del Castillo revenait sur son pied gauche et plaçait une frappe tout en précision pour glisser le ballon hors de portée de Mvogo (1-0, 87e). Une terrible punition pour Lorient qui dominait sans concrétiser ses occasions. Mais encore une fois un merveilleux coup pour Brest qui semble de plus en plus intouchable dans cette Ligue 1 2023/2024. Et le gardien brestois Bizot pourra aussi être embrassé à la fin de la rencontre tant il a été performant sur sa ligne. Avec cette victoire, Brest reprend sa place de dauphin du PSG et prend 5 points d’avance sur le 5e. Lorient pointe à la 15e place et peut craindre d’être barragiste à l’issue de cette journée.