Suisse : Murat Yakin dévoile sa liste des 26 joueurs pour le Mondial

Le sélectionneur suisse Murat Yakin a dévoilé ce mercredi la liste des 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde au Qatar, prévue du 20 novembre au 18 décembre. Dans les principales absences, on peut noter le gardien de but de Lorient Yvon Mvogo, blessé face au PSG le week-end dernier, le latéral droit Kevin Mbabu et l'attaquant Steven Zuber, tous deux victimes des choix du coach. La Nati jouera dans le groupe G avec le Brésil, le Cameroun et la Serbie.

La suite après cette publicité

« Nous avons eu l'embarras du choix à certains postes. De nombreux joueurs ont fourni des prestations convaincantes au cours des dernières semaines et des derniers mois. Mais au final, j'ai dû me limiter à 26 noms. Je suis convaincu que ces 26 joueurs peuvent nous aider à tout moment à réaliser nos objectifs », a déclaré le technicien suisse dans le communiqué de l'ASF.