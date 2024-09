Les folles ambitions de Bruno Irles avec Bordeaux

Bordeaux repart de zéro. Outre la rime qui accompagne cette nouvelle donne, les doutes escortent cette dernière également. Monument du football français, le club girondin a payé la mauvaise gestion financière de Gérard Lopez depuis des années. Relégués administrativement en National 2, les Girondins ont connu un drôle d’été. Avec l’arrivée de Bruno Irles sur le banc, l’ancien coach de Troyes a dû gérer un mercato délicat où près d’une trentaine de joueurs ont posé leurs valises en Gironde. Et avec des arrivées de choix comme celles de Rio Mavuba, Paul Baysse, Cédric Yambéré ou dernièrement Andy Carroll, les pensionnaires du Matmut Atlantique peuvent avoir des espoirs.

Pour autant, la tâche s’annoncera rude et rien n’est acquis pour une remontée en National 1 à l’issue de la saison. Arrivé dans un capharnaüm, Bruno Irles aura donc cette mission de restructurer le club pour lui permettre de retrouver l’élite du football français. Néanmoins, malgré ce challenge excitant dans l’un des plus grands clubs de l’Hexagone, l’ancien coach de Troyes a avoué, dans une interview pour Eurosport, avoir hésité à rejoindre le club cet été. Pour autant, le tacticien de 49 ans est heureux de son choix et nourrit même de (très) grandes ambitions avec la formation sextuple championne de France.

Bruno Irles vise l’Europe avec Bordeaux

Pourtant, le début de saison du FCGB est mauvais dans un contexte compliqué. N’ayant toujours pas remporté le moindre de leurs trois premiers matches en championnat dans un contexte forcément délicat, les Bordelais vont vite devoir mettre le bleu de chauffe. Alors qu’ils affronteront Seudre Océan le week-end prochain pour le 4e tour de Coupe de France, Irles vise ailleurs. Dans cet entretien accordé à nos confrères d’Eurosport, ce dernier explique qu’il souhaiterait, si le temps lui est accordé, reconstruire Bordeaux : «un objectif personnel de reconstruire le club ? Vous voyez loin. Est-ce que vous connaissez la durée moyenne d’un mandat d’entraîneur (sourire) ? Bien entendu que les Girondins ont cette vocation à retrouver un jour le très haut niveau. Est-ce que ce sera avec ou sans moi, ça je n’en sais rien. Moi, je ne viens pas dans un projet pour un an ou six mois. Forcément, je m’inscris au moins sur du moyen terme. Mais je connais le métier d’entraîneur. À Troyes, je me serais bien inscrit sur du long terme et je suis resté un an. Pourtant, le travail fourni était cohérent par rapport à ce qu’on me demandait. Il y a beaucoup d’aléas. À Bordeaux, je viens pour reconstruire. J’ai cette ambition de retrouver le niveau professionnel et le haut niveau.»

Mais voilà, actuellement en stagnation dans le quatrième échelon du football français, Bordeaux est encore loin du très haut niveau. Pour autant, Irles persiste et signe : il vise très haut pour son club. L’ancien défenseur va même jusqu’à expliquer qu’il vise la Coupe d’Europe à moyen terme pour son club : «La Ligue 1 ? Quand on parle de haut niveau, c’est la L1. Vous pouvez même aller sur la Coupe d’Europe où Bordeaux a montré qu’il était capable d’aller plus haut que la Ligue 1. Maintenant, il y a des étapes. Elles seront longues et commencent quatrième échelon aujourd’hui. Mais on ne va pas se projeter plus que cela. Si je pense à la Coupe d’Europe ? Mais bien entendu. Encore une fois, j’ai signé aux Girondins de Bordeaux et pas dans un club de National 2 qui a juste pour vocation de monter en National voire en L2. C’est pour cela que j’ai accepté ce challenge excitant.» Reste à savoir si Bruno Irles y parviendra réellement ou s’il sera débarqué prochainement à la suite d’un enchaînement de mauvais résultats.