Mourinho veut faire le gros coup Kevin De Bruyne

En fin de contrat à Manchester City en juin prochain, Kevin De Bruyne (33 ans) a avoué qu’il ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Ce qui est sûr, c’est que plusieurs clubs se penchent sur son cas à l’image de l’Inter Miami ou de l’Arabie saoudite. Mais ce n’est pas tout.

Plusieurs médias turcs, dont Fanatik, révèlent que José Mourinho rêve de le récupérer dès le mois de janvier à Fenerbahçe. De plus, la presse turque ajoute que Mario Branco, le directeur sportif du Fener, a déjà passé un coup de fil aux Skyblues ainsi qu’à l’agent du milieu de terrain. Mais ce dossier paraît difficile, d’autant que les Anglais ont de nombreux blessés. Pour rappel, le Special One et le Belge ont déjà collaboré du côté de Chelsea par le passé.