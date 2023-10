Espagne : un jeune Espoir de 18 ans retrouvé mort

C’est une information que le football espagnol redoutait. Depuis le jeudi 12 octobre, le Córdoba Club de Fútbol, club de troisième division espagnole, avait lancé un avis de recherche au sujet d’Alvaro Prieto, l’un de ses éléments du centre de formation et de l’équipe U19. Le joueur de 18 ans n’est pas rentré à Cordoue, en Andalousie (Espagne) et avait été vu pour la dernière fois à la gare de Séville, aux alentours de 9h30. Depuis, le club avait même précisé qu’il «portait un pantalon beige et une chemise verte» pour aider à le retrouver.

Mais après plusieurs jours de recherche, le Córdoba CF a communiqué et a malheureusement annoncé «avoir le regret de vous informer que notre jeune joueur Álvaro Prieto a été retrouvé mort». Selon la Cadena Cope, la police locale a confirmé qu’un corps retrouvé entre deux wagons d’un train en marche, à la gare Santa Justa, de Séville, était celui d’Álvaro Prieto. Plusieurs clubs espagnols, ainsi que la RFEF, ont déjà apporté un message de soutien envers l’entourage du joueur et son club.