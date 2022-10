Leicester : Wout Faes a failli rejoindre Chelsea

No regrets. Transféré du Stade de Reims à Leicester dans les derniers jours du mercato estival en échange d'un chèque de 17 millions d'euros, le défenseur central belge a révélé qu'il aurait pu signer à Chelsea il y a quelques années, lorsqu'il faisait ses gammes du côté d'Anderlecht. Cela remonte à ses 16 ans, un jour de match entre les U17 belges et écossais, quand les Blues ont tenté de le séduire avec un maillot signé David Luiz.

« Peut-être que si j'étais allé là-bas, j'aurais eu plus d'argent, mais ce n'était pas important. Je voulais avoir la meilleure éducation et je savais qu'à Anderlecht, ils comptaient vraiment sur moi et me voyaient comme un futur talent. C'était plus important d'y rester et d'y progresser. Je n'ai jamais pensé : "J'aurais dû aller à Chelsea." Je n'ai pas de regrets », a expliqué le Diable Rouge (1 cape) au Telegraph. Voilà qui est clair.