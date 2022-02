Nice : Youcef Atal absent plusieurs semaines

Déjà absent de longues semaines en début de saison après une blessure contre l'Olympique de Marseille (1-1), Youcef Atal (25 ans) s'est blessé et a été remplacé par Jordan Lotomba après une lourde chute sur son épaule contre Clermont, ce week-end (0-1). Le latéral algérien souffre d'une fracture de la clavicule, sans déplacement, comme l'a révélé Nice-Matin.

Après Jordan Amavi, de nouveau blessé au genou et absent pour plus d'un mois, Christophe Galtier va donc devoir faire sans Atal pour plusieurs semaines. Il est d'ores et déjà forfait pour le quart de finale contre l'OM, ce mercredi en Coupe de France et le déplacement à Lyon en Ligue 1, ce samedi.