Pep Guardiola rêve d'entrainer une sélection lors d'une Coupe du monde

Présent sur le banc de Manchester City depuis 2016, Pep Guardiola reste très attaché au club mancunien et à en croire les propos de l'entraineur catalan, présent, samedi, en conférence de presse avant de recevoir West Ham à 15 heures, la donne ne risque pas de changer puisque l'ancien technicien bavarois a assuré ne jamais vouloir entraîner un autre club que les Citizens en Angleterre : «si je dois revenir (nldr : en Angleterre après avoir entraîné ailleurs), ce serait à Manchester City, s'ils me veulent. Je n'entraînerai pas un autre club en Angleterre en dehors.»

Avec le club mancunien, l'Espagnol a remporté trois Championnats et une Coupe d'Angleterre mais l'homme fort des Skyblues, sous contrat jusqu'en juin 2023, a également des rêves, comme celui de diriger un jour une sélection lors d'un Mondial : «j'adorerais, je l'ai dit à plusieurs reprises, quand je terminerais ici avoir le plaisir de diriger une équipe lors d'une Coupe du monde. Mais ce n'est pas facile à trouver. Il n'y a que quelques postes. J'aimerais ça, mais si ça n'arrive pas, j'entraînerai des clubs.» Est-il alors possible de voir Guardiola à la tête des Three Lions ? Possible mais le principal intéressé a également assuré qu'il ne prendrait «le poste de quiconque». Récemment prolongé jusqu'en 2024, Gareth Southgate reste donc pour l'heure le pilier de cette sélection anglaise.