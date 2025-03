Ligue 1 : nouvelles révélations explosives sur les salaires en France

Alors que la saison 2024/2025 de Ligue 1 bat son plein, les salaires des joueurs continuent d’alimenter les débats et de refléter les enjeux financiers du football français. Entre les contrats XXL des stars du championnat, les disparités entre les clubs et l’impact des nouvelles régulations économiques, la grille salariale de l’élite du football hexagonal offre un aperçu des fascinantes coulisses du sport. La question des salaires des joueurs revient une fois de plus au cœur des discussions. Dans un championnat où les écarts de rémunération sont parfois vertigineux entre les différentes équipes, analyser les salaires permet de mieux comprendre les dynamiques économiques du football français. Les plus grandes stars du championnat, souvent courtisées par les cadors européens, continuent de toucher des émoluments impressionnants, tandis que certains clubs doivent jongler avec des contraintes budgétaires strictes pour rester compétitifs sans nuire à leur stabilité financière. Dans ce contexte, l’impact des nouvelles régulations, notamment celles imposées par la DNCG et les changements liés aux droits TV, joue un rôle clé dans la manière dont les clubs gèrent leur masse salariale.

Les écarts entre les clubs les plus riches, capables d’offrir des contrats à plusieurs millions d’euros annuels, et les équipes plus modestes, qui doivent optimiser chaque euro dépensé, illustrent parfaitement les défis économiques de la Ligue 1. Certains clubs mettent sur une politique de réduction des coûts pour assurer leur pérennité, tandis que d’autres n’hésitent pas à casser leur tirelire pour attirer ou conserver leurs talents. L’impact des droits TV, des performances européennes et de l’attractivité du championnat joue également un rôle majeur dans ces écarts de salaires. Comme chaque année, le journal L’Equipe détaille les salaires des joueurs pour la saison 2024/2025, en mettant en lumière les plus gros contrats, les tendances du marché, ainsi que l’évolution des politiques salariales des clubs français. Quels clubs consacrent la plus grande partie de leur budget aux salaires ? Quelles sont les nouvelles réalités financières du championnat ? Quels sont les joueurs les mieux payés ? Comment les clubs équilibrent-ils leur masse salariale face aux défis économiques ? Ces nouvelles révélations mettent en lumière plusieurs éléments capitaux.

Nouvelle domination absolue du PSG !

Avec le départ de Kylian Mbappé, qui était largement en tête du classement il y a un an avec un salaire brut d’environ 6 millions d’euros par mois au PSG, le nouveau leader de ce classement n’est autre qu’Ousmane Dembélé. Sans surprise, le désormais chef de l’attaque parisienne trône devant ses trois coéquipiers et défenseurs Marquinhos, Lucas Hernandez et Achraf Hakimi. La suite est ainsi complétée par les deux milieux parisiens Warren Zaïre-Emery et Vitinha. A noter que la recrue star hivernale, Khvicha Kvaratskhelia, touche le même salaire que son Vitinha et trône donc à la sixième position ex-aequo. Cinq autres protégés de Luis Enrique poursuivent le classement avec respectivement Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Bradley Barcola et Désiré Doué. Sans réelle surprise, au total, les 12 premières places sont occupées par un joueur du Paris Saint-Germain.

Les premiers non-Parisiens sont les deux milieux marseillais Adrien Rabiot et Pierre-Emile Höjbjerg et le capitaine lyonnais Alexandre Lacazette. Les trois perçoivent un salaire brut de 500 000 €. Leurs coéquipiers respectifs Geoffrey Kondogbia, Ismaël Bennacer et Corentin Tolisso suivent très proche dans un groupe de joueurs à 450 000 €. A noter la très grosse surprise puisque Mason Greenwood, arrivé à l’OM l’été dernier dans un transfert blockbuster, ne touche finalement «que» 450 000 €, ce qui peut paraître dérisoire pour un joueur de son talent qui vient de Premier League et de Manchester United. Le Stade Rennais fait une arrivée remarquée dans le Top 30 grâce à ses deux recrues hivernales : Seko Fofana et Brice Samba qui touchent 400 000 €, soit autant que João Neves du PSG et Nemanja Matic de l’OL. Avec Gaëtan Laborde à 320 000 €, l’OGC Nice fait aussi son entrée dans le Top 30 pour cette saison. Les premiers joueurs de l’AS Monaco apparaissent en fin de classement avec Aleksandr Golovin et Denis Zakaria.

Le classement des salaires des joueurs de Ligue 1