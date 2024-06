Équipe de France : Didier Deschamps pourrait réaliser un gros changement face à la Pologne !

Didier Deschamps a été très clair concernant le match de demain face à la Pologne. « Notre objectif, c’est de tout faire pour gagner le match ». Pour espérer terminer en tête de sa poule, et éviter ainsi le tableau avec l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal, l’équipe de France, qui n’a pas marqué de but depuis deux matches (la victoire face à l’Autriche a été acquise grâce à un but contre son camp), va devoir se faire violence. En effet, si les Bleus et les Pays-Bas s’imposent demain, les hommes de Didier Deschamps sont obligés de cartonner la bande à Lewandowski s’ils veulent avoir une meilleure différence de buts que les Oranje.

Sur le papier, les vice-champions du monde sont favoris et ont largement les moyens pour s’imposer face à la Pologne. Cependant, l’état de forme de l’attaque tricolore inquiète Entre un Kylian Mbappé masqué et toujours incertain, un Ousmane Dembélé fantomatique, un Marcus Thuram trop discret et un Antoine Griezmann peu en réussite, le secteur offensif français, peut-il subir quelques changements demain ? Interrogé à ce sujet, DD a fait du DD. « Vous le verrez, il y a les deux options (schémas tactiques). Dans ma tête, j’ai décidé, mais je n’ai pas tous les éléments, je n’ai pas eu le retour du médical et je peux avoir des discussions avec différents joueurs. »

Pas de gros changements en vue ?

Quelques minutes avant la conférence de presse du sélectionneur, L’Équipe lâchait quand même une petite bombe en affirmant que Griezmann avait des chances de démarrer la rencontre sur le banc de touche. Le Colchonero sera-t-il préservé ? Une telle nouvelle permettrait d’aligner un trio Kanté-Tchouameni-Rabiot au milieu et de lancer de nouveaux offensifs devant (Coman, Barcola ?). Mais bien évidemment, il ne fallait pas compter sur Deschamps pour avoir confirmation de cette information. « Il était mieux sur le deuxième match. Évidemment que, de par les occasions qu’il a eues, le fait d’en marquer au moins d’une sur les deux, changerait la vision du match. Sur le plan athlétique, je le connais bien. Dans les matchs à grosse intensité, une grosse présence dans le coeur du jeu, ce sont les matches de haut niveau. Ce n’est pas évident. C’est juste qu’il n’a pas eu cette efficacité dans le deuxième match, avec un positionnement différent qu’au premier. »

Au jeu du chat et de la souris, DD reste encore habile quand il est interrogé sur ses futures compositions. Mais il parvient tout de même à faire passer quelques messages. En clair, si des changements peuvent être opérés demain dans le onze, il ne faudra pas s’attendre à un gros remaniement. « Être premier est important. Notre objectif est de maintenir tout le monde et que tout le monde se sent prêt. Évidemment dans la gestion, c’est que chose qui peut être important. Tout dépend des situations. Mon objectif, c’est de maintenir tout le monde et que tout le monde se sente prêt. (…) Si je pouvais répartir le temps de jeu à tout le monde… Mathématiquement, c’est impossible. Ça passe par des échanges. Mais ils sont là. Quand il y en a 23, il y en a quatre qui ne jouent pas en moyenne. Alors à 25, ça ne sera pas moins. Ce n’est pas une question de jeune ou moins jeune. Tous mes joueurs peuvent prétendre à être titulaires. Il y en a onze, je fais en sorte d’en impliquer le maximum. »

