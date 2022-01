L'OL veut se faire prêter Ander Herrera !

La suite après cette publicité

Avec le probable départ de Bruno Guimaraes à Newcastle, l'OL étudie plusieurs pistes pour le remplacer. Plusieurs profils sont ciblés. Selon nos informations, Ellyes Skhiri n'est pas le seul milieu qui plaît aux dirigeants lyonnais. C'est aussi le cas du Parisien Ander Herrera.

L'OL aimerait bien se faire prêter l'international espagnol (2 sélections) jusqu'à la fin de saison pour compenser le possible départ de Guimaraes. Le PSG n'est pas contre le départ de son joueur mais Ander Herrera se sent très bien à Paris et n'a pas spécialement envie de quitter le club de la capitale.