L'OL et Newcastle en passe de conclure un accord revu à la hausse pour Bruno Guimarães !

Cette fois, l’affaire semble être en passe d’être réglée. Ces dernières heures, Bruno Guimarães (24 ans) était annoncé tout proche de Newcastle. Les Toons ont soumis une première offre de 40 M€ et le joueur a fait savoir qu’il était disposé à traverser la Manche en cas d’accord entre les deux formations.

La suite après cette publicité

Mais hier, l’OL publiait un communiqué pour annoncer qu’aucun terrain d’entente n’avait été trouvé avec son homologue anglais concernant cette proposition de 40 M€. Ce matin, le Times confirmait que l’affaire n’était pas enterrée et que les Gones réclamaient simplement plus d’argent aux nouveaux riches de la Premier League. Une tendance qui vient de se vérifier.

Un bonus qui fait la différence

L’Équipe annonce en effet que Gones et Magpies sont cette fois-ci proches de boucler le transfert de Bruno Guimarães. À un tarif revu à la hausse. La part de fixe passerait de 40 € à 42 M€. En revanche, les dirigeants rhodaniens auraient réussi à inclure 10 M€ de bonus, dont on ne sait pas s’ils sont facilement atteignables ou non.

Deux ans après l’avoir recruté en échange d’une vingtaine de millions d’euros, l’OL réaliserait une vente un peu plus acceptable sur le plan financier, surtout si le bonus tombe dans l’escarcelle de Jean-Michel Aulas. En cas d’accord définitif, les choses vont s’accélérer puisque Bruno Guimarães pourra enfin négocier son salaire avec Newcastle, qui a déjà prévu de lui quadrupler ses émoluments. Le joueur pourrait ensuite passer sa visite médicale au Brésil, où il se trouve avec la Seleção. Le dénouement est proche !