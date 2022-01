L'OL pense à Ellyes Skhiri et Romain Faivre pour remplacer Bruno Guimarães

Ces derniers jours, le mercato de l'OL semble s'agiter de plus en plus. Et c'est bien grâce au dossier Bruno Guimarães que Lyon va s'activer dans les prochaines heures. Les dirigeants lyonnais sont de plus en proche d'un accord avec Newcastle concernant le transfert du milieu de terrain brésilien. Un transfert qui pourrait bien rapporter plus de 40 millions d'euros hors bonus au club rhodanien. Dans ce sens, la cellule de recrutement cherche déjà à se renforcer.

La suite après cette publicité

Comme évoqué par divers médias, l'OL est bien en négociations avancées avec Brest concernant le transfert de Romain Faivre. Le milieu offensif de 23 ans, auteur 7 buts et 5 passes décisives cette saison, a une porte de sortie. Les dirigeants brestois réclament actuellement 15 millions d'euros. Une somme conséquente que Lyon serait disposé à mettre sur la table. L'entourage du joueur est plutôt confiant dans ce dossier et les parties sont déjà proches d'un accord. Le joueur souhaite rejoindre l'OL.

Un ancien de Montpellier ciblé pour l'après Guimarães

Mais le profil de Romain Faivre ne correspond pas réellement à celui de Bruno Guimarães. C'est pourquoi l'OL étudie plusieurs pistes pour remplacer le Brésilien. L'une d'entre elles mène à Ellyes Skhiri. Le milieu de terrain de 26 ans évolue actuellement à Cologne avec qui il s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de Bundesliga. Le Tunisien a aussi la particularité de bien connaître la Ligue 1 puisqu'il a évolué pendant 5 saisons à Montpellier (2014-2019).

Gêné par plusieurs blessures en début de saison, Ellyes Skhiri a retrouvé des sensations depuis quelques semaines et notamment avec la sélection tunisienne avec qui il dispute actuellement la CAN. Titulaire indiscutable avec les Aigles de Carthage où il a été élu meilleur joueur tunisien de l'année, l'international tunisien (44 sélections) est une piste concrète pour venir renforcer le milieu de terrain lyonnais en cas de perte de Bruno Guimarães. Il est sous contrat avec Cologne jusqu'en juin 2023.