Mauricio Pochettino face au FC Barcelone, ça donne quoi ?

La suite après cette publicité

C'est le rendez-vous que toute la France du football attend. Le Paris SG rend visite au FC Barcelone ce mardi en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Une affiche très importante pour Mauricio Pochettino, fraîchement arrivé sur le banc du club de la capitale, dans un stade qu'il connaît très bien. C'est sur l'un des bancs de ce stade qu'il a dirigé le premier match de sa carrière de coach.

Le 21 janvier 2009, l'Argentin, tout juste nommé entraîneur principal de l'Espanyol, obtenait un bon (0-0) en quart de finale aller de Coupe du Roi face à un Barça bis aligné ce soir-là par Pep Guardiola. Au retour, les Péricos perdront à domicile, étant donc éliminés non sans batailler (2-3). Cette même saison, le natif de Murphy allait mener ses hommes à la victoire chez le rival local grâce à un doublé d'un ancien de la maison Ivan De La Peña (1-2). C'est à ce jour le seul succès de Pochettino contre le FCB.

Un seul succès et des revers cuisants...

À la tête de l'Espanyol jusqu'au 25 novembre 2012, il enchaînera deux nuls (à domicile) et quatre défaites (trois au Camp Nou) en Liga. Des revers parfois douloureux comme ce (1-5) essuyé à la maison, avec des doublés de Pedro et David Villa et un but de Xavi, en 2010/11 ou ce (4-0) avec un quadruplé de Lionel Messi en 2011/12. Mais la sensation générale est qu'il aura souvent tenu tête à la Pep Team lors de ses débuts de technicien n° 1 en Catalogne.

Il retrouvera le Barça, bien plus tard, à la tête de Tottenham, en phase de poules de Ligue des Champions, en 2018/19. Avec une défaite à domicile à l'aller (2-4), marquée par un doublé de Messi, et un nul (1-1) au retour au Camp Nou face aux hommes d'Ernesto Valverde. Son bilan, toutes compétitions officielles et tous clubs confondus, est donc d'une victoire, quatre nuls et six défaites face au Barça (une victoire, un nul et quatre défaites au Camp Nou).